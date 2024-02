Tomasson nouveau sélectionneur de la Suède

Non qualifiée pour l’Euro 2024, la Suède souhaite relancer un nouveau cycle avec une jeunesse prometteuse qui émerge (Alexander Isak, Lucas Bergvall, Roony Bardghji, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi …) Pour cela, les Blagult étaient à la recherche d’un nouveau coach et il est désormais connu puisqu’il s’agit de Jon Dahl Tomasson.

Ancien buteur danois du Feyenoord et de l’AC Milan, il était coach de Blacbkurn tout récemment. «J’ai vraiment hâte de commencer cette grande mission et de rencontrer les supporters, les joueurs et bien sûr les médias en Suède. Et penser, parler et rêver en bleu et jaune» a déclaré celui qui a également dirigé Malmö en Suède.