2 millions d’abonnés, recettes XXL… les objectifs fous de la nouvelle chaîne de la Ligue 1 !

C’est officiel depuis mardi dernier, la LFP a lancé son projet de «plateforme TV et digitale entièrement dédiée à la Ligue 1 McDonald’s, gérée et pilotée par LFP Media.» Après les nombreux échecs de ces dernières saisons (Mediapro, Amazon, DAZN), le football français s’apprête donc à entrer dans une nouvelle ère en changeant de stratégie. Une chaîne qui disposera de huit matches de Ligue 1 sur neuf cette saison et qui sera proposée à un tarif de 14,99 euros par mois avec engagement, en attendant une offre à destination des moins de 26 ans à 9,99 €.

Ce jeudi soir, L’Equipe fait d’ailleurs de nouvelles révélations sur les ambitions de LFP Media, la filiale de la LFP dirigée par Nicolas De Tavernost. Après avoir pris connaissance du business plan, le quotidien français révèle, en effet, les attentes autour de cette nouvelle plateforme de diffusion. LFP Media vise ainsi 1,5 million d’abonnés en 2026-2027 et 320 M€ de recettes, puis près de 2 millions de clients et 407 M€ en 2027-2028 et enfin 2,15 millions de fidèles en 2028-2029 et 470 M€ de revenus.

Environ 300 millions d’euros de revenus pour la saison prochaine ?

Les 500 000 abonnés de plus escomptés entre l’année 1 et l’année 2 s’expliquent notamment par la récupération du match de beIN Sports (l’affiche du samedi après-midi) et donc la possibilité de proposer les neuf matches de L1 lors de chaque journée. A noter toutefois que la Ligue perdra dans le même temps les 78,5 M€ versés par la chaîne qatarie. Concernant les revenus espérés, L’Equipe ajoute, parallèlement, que les droits audiovisuels domestiques pourraient rapporter 354,5 M€ bruts en 2025-2026, si et seulement si les projections de la Ligue s’avèrent justes.

Un montant auquel il faudra cependant déduire 66 millions d’euros, correspondant aux frais de production, de lancement de la plateforme L1 et pour son fonctionnement. Une fois retirés, il devrait donc rester 288,5 M€ auxquels même s’il faudra, là-encore, soustraire diverses charges (à commencer par le remboursement de CVC) de ce montant corrigé. Vous l’aurez compris, malgré des ambitions élevées, la Ligue devra surtout composer avec un contexte plus qu’incertain. Une tendance récemment confirmée par Nicolas De Tavernost en personne, s’attendant d’ores et déjà à deux prochaines saisons «difficiles».