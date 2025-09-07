Équipe de France : Hugo Ekitike envoie déjà un message fort à Didier Deschamps

Depuis plusieurs mois, Hugo Ekitike est en train de passer plusieurs paliers. Auteur d’une saison remarquable avec l’Eintracht Francfort l’an dernier (22 buts et 12 passes décisives en 48 matches), l’attaquant de 23 ans a tapé dans l’œil de nombreux clubs cet été. Finalement, le joueur formé à Reims a été débusqué par Liverpool contre un chèque de 95 millions d’euros. Une somme faramineuse qui démontre qu’Ekitike est devenu l’un des meilleurs attaquants du monde, tout simplement. Un nouveau statut que l’intéressé confirme depuis son arrivée sur les bords de la Mersey. Déjà apparu à quatre reprises cette saison, Ekitike compile déjà trois buts et une passe décisive.

Un rendement impressionnant qui a forcément amené Didier Deschamps à considérer l’inclusion du natif de Reims dans sa liste de septembre. Pas retenu initialement, Ekitike a profité de la blessure de Rayan Cherki pour être appelé pour la première fois de sa carrière à 23 ans. Sur le banc pour la rencontre face à l’Ukraine, le numéro 22 des Reds, qui arbore le numéro 19 désormais chez les Bleus, est entré en jeu en toute fin de match après la blessure d’Ousmane Dembélé. Désormais officiellement international français, Hugo Ekitike était l’invité de Téléfoot ce dimanche. L’occasion pour lui d’annoncer la couleur sur ses ambitions avec la sélection nationale.

Hugo Ekitike veut s’imposer avec les Bleus

Interrogé dans un premier temps sur son acclimatation au sein du groupe français, le nouveau joueur de Liverpool a expliqué qu’il reste lui-même dans ce nouvel environnement qui est forcément particulier pour lui : «c’est à l’image de mon début de saison à Liverpool. Tout va très vite. Je suis détendu, je connais pas mal de personnes ici. J’essaye d’être moi-même et d’apporter ma petite dynamique à l’équipe. Je veux me faire ma place dans l’équipe petit à petit et prendre mes repères.» Relancé ensuite sur ses grandes ambitions avec l’équipe de France, l’attaquant longiligne de 23 ans a expliqué qu’il ne compte pas en rester là et qu’il souhaite s’imposer en équipe de France à l’avenir.

«Ça a été une belle soirée pour l’équipe et pour moi d’un point de vue personnel. Un accomplissement parmi tant d’autres, mais il est spécial celui-là. Ce maillot je vais l’encadrer chez ma mère, c’est un beau souvenir. Je regardais les matches avec elle quand j’étais petit. Je sais qu’elle est fière de là où elle est. (…) Il faut continuer et faire plus. Il faut montrer qu’on a les qualités de jouer ici et qu’on le mérite. Je n’étais pas sélectionné de base, c’est une petite victoire dans ma courte carrière. Il faut toujours en faire plus. C’est un éternel recommencement, c’est un petit moment. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres.» Vous l’aurez compris : Hugo Ekitike veut devenir un membre important de l’Équipe de France à l’avenir.