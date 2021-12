EdF : Didier Deschamps juge l'évolution de Karim Benzema

Auteur d'un Euro abouti sur le plan personnel avec quatre buts à son actif et étincelant lors de la dernière Ligue des Nations remportée par les Bleus, Karim Benzema (33 ans, Real Madrid) réalise un retour tonitruant sous le maillot de l'équipe de France. Longtemps mis à l'écart, l'attaquant Madrilène, après avoir rencontré son sélectionneur, a finalement une nouvelle chance de montrer tout l'étendue de son talent avec les champions du monde 2018, et ce pour le plus grand bonheur des amoureux du ballon rond. Interrogé à ce sujet dans l'émission «Rothen s'enflamme», Didier Deschamps s'est ainsi exprimé sur les coulisses de son retour avant de juger son évolution en tant qu'homme et footballeur.

«Notre rencontre a été la première étape. Peu importe qui en est à l'origine. Cela s'est très bien passé. Je ne peux pas revenir en arrière, cela s'est passé comme cela. On avait un besoin commun de se voir et discuter ensemble. On a discuté de tout, en faisant un retour sur tout. On a discuté, j'ai fait pas ma propre analyse. Je savais et lui savait que l'on devait se voir. (...) Le footballeur évidemment il a progressé pour arriver à être très efficace (ndlr : 94 sélections, 36 buts), il prend très soin de lui, athlétiquement c’est du très très haut niveau et humainement il a gagné en maturité, il dégage cette joie de vivre, il est plus épanoui, il a beaucoup plus ce sourire mais je le répète on avait besoin de se rencontrer pour se retrouver avec l’équipe de France», a ainsi déclaré le sélectionneur des Bleus sur les ondes de RMC.