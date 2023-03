FC Barcelone - Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, le FC Barcelone accueille le Real Madrid dans un match qui s’annonce déjà passionnant. Car ce Clasico a une importance toute particulière. En cas de victoire, les Catalans peuvent quasiment s’assurer le titre de Champion d’Espagne puisqu’ils prendraient 12 points d’avance sur leur concurrent direct. Pour les Madrilènes, pas le droit à l’erreur alors qu’une victoire relancerait la course au titre.

Les coéquipiers de Karim Benzema peuvent aussi se rattraper de leur défaite en Coupe du Roi face à ce même FC Barcelone il y a quelque jours. Et alors que les deux équipes s’affronteront encore le 5 avril prochain pour le match retour en Coupe du Roi, le vainqueur de ce dimanche soir prendra une belle option pour la suite. Carlo Ancelotti ne devrait spécialement surprendre son monde lors de cette rencontre en s’appuyant sur les hommes en forme du moment.

Camavinga préféré à Tchouameni

Sans surprise, Courtois sera aligné dans les cages madrilènes. Devant lui, une défense à quatre avec la présence de Carvajal à droite, Rudiger et Militao dans l’axe et le polyvalent Nacho à gauche. Au milieu de terrain, Camavinga, brillant ces derniers temps, devrait être préféré à Tchouameni en sentinelle. Kroos et Modric complèteront le milieu. Enfin pour l’attaque, KB9 sera épaulé par Vinicius et Valverde.

Du côté du Barça, Xavi devrait rester sur du classique également. Ter Stegen sera dans les buts avec une défense composée de Baldé, Christensen, Koundé et Araujo dans un rôle de latéral droit. Au milieu, Kessie remplacera Pedri forfait. Il sera accompagné de De Jong et Busquets. Enfin, Lewandowski, meilleur buteur de Liga actuellement, débutera avec Gavi et Raphinha devant.

