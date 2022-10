Mercato : Xavi et la direction ont choisi la prochaine recrue du FC Barcelone

Comment juger la saison du FC Barcelone ? Forcément, si on parle de Liga, c'est plus que positif, puisqu'avant le coup d'envoi de cette huitième journée de championnat de l'autre côté des Pyrénées, les hommes de Xavi étaient leaders à égalité avec le Real Madrid. En Europe en revanche, c'est bien plus compliqué, avec deux défaites en trois journées de Ligue des Champions, face au Bayern Munich et l'Inter.

La suite après cette publicité

Et on le sait, même si Joan Laporta a offert un sacré mercato à son entraîneur, ce dernier s'attend encore à voir arriver de nouvelles pièces pour compléter son effectif lors des mois à venir. Un milieu de terrain au profil plutôt défensif est attendu, ainsi qu'un latéral droit. Si Martin Zubimendi est l'élu pour prendre la relève de Busquets, les plans du Barça pour le couloir droit de la défense eux étaient un peu plus flous.

Un prix abordable

Ce week-end, Sport en dit un peu plus. On apprend ainsi que la nouvelle cible prioritaire du Barça n'est autre que Diogo Dalot, le latéral de Manchester United. Le Portugais est en fin de contrat dans un an, et il semble faire l'unanimité en interne, où on considère qu'il a totalement le profil pour jouer au Barça. Du haut de ses 23 ans, il possède déjà une belle expérience et un potentiel offensif énorme.

Cette saison, il semble avoir franchi un nouveau cap, lui qui est devenu titulaire indiscutable avec Erik ten Hag. Le Barça sait que Manchester United va tenter de le prolonger - les Red Devils ont même une option pour le prolonger d'un an de façon unilatérale - mais Mateu Alemany et ses hommes espèrent pouvoir l'attirer au Camp Nou pour un montant peu élevé, voire gratuitement en juin prochain. Affaire à suivre...