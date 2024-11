La composition du Real Madrid face à Liverpool est tombée

Le Real Madrid n’a pas le droit à l’erreur ce mercredi soir en Ligue des champions. Après deux défaites en 4 rencontres et une décevante 21e place au classement général, la formation madrilène doit s’imposer face à Liverpool à Anfield. Et cela ne sera pas une mince affaire face à une équipe en forme et surtout sans plusieurs cadres dont Vinicius Jr, blessé.

Carlo Ancelotti va donc espérer avoir dans ses rangs un Kylian Mbappé en grande forme pour faire un résultat. Le Français est logiquement titulaire aujourd’hui. Il sera accompagné sur le front de l’attaque par Brahim Diaz et Arda Guler. Au milieu, Bellingham aura un rôle très important avec Camavinga et Modric. Enfin, Valverde va encore occuper le couloir droit de la défense alors qu’Asencio sera aligné dans l’axe avec Rudiger. Ferland Mendy est aussi titulaire.