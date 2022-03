Qualifications Mondial 2022 : la liste du Cameroun pour affronter l'Algérie

Troisième de sa Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun espère désormais relever la tête et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Une mission qui ne s'annonce cependant pas des plus simples puisque les Lions Indomptables devront se défaire de l'Algérie. Opposés aux Fennecs les 25 et 29 mars prochains dans le cadre des barrages au Mondial 2022, les hommes de Rigobert Song, ancienne légende de la sélection, auront ainsi fort à faire.

La suite après cette publicité

Pour cette double confrontation, le nouveau sélectionneur du Cameroun a d'ailleurs dévoilé sa première préliste de 38 joueurs. A noter la présence d'Eric Maxim Choupo-Moting, en froid avec l'ancien sélectionneur, ou encore d'Olivier Ntcham. Cependant, Joël Matip, désiré par Song, n'a pas souhaité sortir de sa retraite internationale et ne figure donc pas au sein du groupe convoqué.

La liste complète du Cameroun

Gardiens : Omossola Simon (AS Vita Club), Epassy Devis (OFI Crète), Ondoa Fabrice (FK Auda), Onana Andre (Ajax Amsterdam)

Défenseurs : Fai Collins (Al-Tai), Mbaizo Olivier (Philadelphia Union), Ngadeu Michael (KAA Gent), Castelletto Jean-Charles (FC Nantes), Oyongo Bitolo Ambroise (Montpellier HSC), Jérome Onguene (RB Salzbourg), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Moukoudi Harold (Saint-Etienne), Ebosse Enzo (SCO Angers), Sacha Boey (Galatasaray), Billong Jean-Claude (Clermont), Tchamba Duplexe (Sonderjyske)

Milieux : Onana Jean Junior (Bordeaux), Kunde Malong (Olympiakos Pirée), Zambo Anguissa (Naples), Oum Gouet Samuel (FC Malines), Hongla Martin (Hellas Vérone), Lea Siliki James (Middlesbrough), Neyou Yvan (Saint-Etienne), Ntcham Olivier (Swansea), Fuchs Jeando (Peterborough), Djoum Arnaud (Apol. Limassol), Ondoa Gael (Hanovre)

Attaquants : Ganago Ignatius (Lens), Bassogog Christian (SH Shenhua), Choupo-Moting Eric (Bayern), Bahoken Stéphane (SCO Angers), Toko-Ekambi Karl (OL), Ngamaleu Moumi (Young Boys), Aboubakar Vincent (Al-Nassr), Njie Clinton (Dynamo Moscou), John Mary (Al-Shabab Riyadh), Soni Kévin (Asteras Tripoli), Tawamba Leandre (Al-Taawoun)