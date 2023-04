Real Madrid : Marco Asensio met un stop au Barça

La suite après cette publicité

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, l’avenir de Marco Asensio reste encore flou à l’heure actuelle. Une chose est sûre toutefois, l’attaquant de 27 ans n’ira pas au FC Barcelone. Pendant un temps courtisé par le club catalan, cette piste semble définitivement terminée. Selon l’émission 'El Partidazo de COPE’ ce lundi, « Asensio ne signera jamais pour le Barça, même s’il ne renouvelle pas pour le Real Madrid ».

L’une des principales raisons de l’avortement de ce transfert est la célébration de l’international espagnol face au Barça lors du dernier Clasico (2-1) après son but, finalement refusé par la VAR. Un geste vu comme un symbole d’abandon par la direction des Blaugranas. Cette saison en championnat, Asensio a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives.

