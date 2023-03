Le geste de Marco Asensio qui a rendu fou le Barça

La suite après cette publicité

Hier soir, le FC Barcelone s’est imposé 2 à 1 face au Real Madrdi. Les Culés ont fait un grand pas vers le titre en Liga, eux qui ont pourtant été menés par deux fois durant le match. La première après l’ouverture du score de Vinicius Jr (1-0). La deuxième après un but de Marco Asensio alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1). Mais la réalisation de l’international espagnol a été annulée par la VAR suite à une position de hors jeu.

Une mauvaise nouvelle pour les Merengues et Asensio, qui avait pensé offrir la victoire 2 à 1 aux siens. Il avait d’ailleurs célébré ce but en montrant le blason du Real Madrid. Un geste fort au Camp Nou de la part du joueur qui, rappelons-le, est courtisé par le FC Barcelone. En fin de contrat, Asensio a donc envoyé un sacré message aux Catalans, qui ne l’ont pas vraiment apprécié. Sport écrit d’ailleurs à son sujet : «Asensio ferme la porte du Barça. Pour le moment, il n’a pas clarifié son avenir même si, avec le geste du Camp Nou, ses intentions semblent claires.» En effet, l’Espagnol espère rester dans la capitale et l’a fait savoir hier.

