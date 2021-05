Real Madrid : le message plein d'ambition de Karim Benzema

Opposé à Chelsea en demi-finales de Ligue des Champions, le Real Madrid n'a pas réussi à décrocher son billet pour la finale. Après le match nul 1-1 à l'aller, les Merengues se sont inclinés mercredi soir à Stamford Bridge (0-2). Un coup dur pour Karim Benzema et ses partenaires, qui n'ont plus que la Liga pour sauver leur saison. Et dans un message posté sur ses réseaux sociaux, le Français a fait part de sa motivation.

«Faire le travail n’a jamais été une option, merci pour votre soutien sans faille, il nous reste un titre à aller chercher. Allons-y tous ensemble», a écrit l'ancien avant-centre de l'Olympique Lyonnais sur Twitter. Deuxième de Liga avec deux points de retard sur l'Atlético de Madrid, la Casa Blanca a encore quatre matches pour passer devant. Et le choc face au Séville FC ce week-end vaut déjà de l'or.