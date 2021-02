beIN Sports diffuseur officiel de la Ligue 2

Depuis un accord avec la Ligue de Football Professionnel la semaine passée, Canal + dispose de la quasi-totalité des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. La chaîne cryptée a choisi de confier «la diffusion en exclusivité de l'intégralité des matches de la L2 BKT à beIN Sports pour la suite de la saison 2021/22».

Les deux groupes sont parvenus à un accord qu'ils viennent d'officialiser par le biais d'un communiqué. Depuis le début de l'exercice, beIN Sports ne diffusait que deux rencontres par journée de L2.

Le communiqué :

«En tant que partenaire de confiance du football français depuis de nombreuses années, au niveau national et international, beIN SPORTS est heureuse de confirmer qu'un accord a été conclu avec Canal+ pour la diffusion en exclusivité de l'intégralité des matchs de la Ligue 2 BKT pour la suite de la saison 2020/ 2021.

Ces droits viennent compléter notre offre de sport premium en direct, avec l'UEFA EURO 2020 cet été, la Ligue des champions de l'UEFA (à partir de la saison prochaine), LaLiga, la Serie A, la Bundesliga, la Super Lig turque, la FA Cup anglaise, mais aussi Wimbledon et d'autres grands tournois de tennis, les sports américains avec la NBA et la NFL, le rugby, le handball, la natation et de nombreuses autres disciplines sportives.»