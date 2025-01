OM : Roberto De Zerbi confirme l’arrivée imminente de Luiz Felipe

Depuis de nombreux jours, l’information fait le tour des réseaux sociaux et des rédactions. En effet, l’annonce de l’arrivée de Luiz Felipe à l’Olympique de Marseille a fait l’effet d’une bombe tant cette nouvelle était inattendue. À la recherche d’un défenseur central pour étoffer un effectif qui affiche quelques carences défensives, les dirigeants olympiens n’ont pas traîné et ont donc mis la main sur l’ancien de la Lazio Rome.

La suite après cette publicité

Alors qu’il devrait rallier la Canebière librement après la fin de son aventure et de son contrat avec Al-Ittihad, l’international italien (1 sélection) va bel et bien arriver prochainement à Marseille comme l’a confirmé ce dimanche Roberto De Zerbi au micro de DAZN : «Luiz Felipe ? On est très content qu’il arrive, c’est un bon joueur pour nous, au niveau de sa qualité, de sa mentalité. Il va vraiment nous apporter quelque chose, c’est une très belle chose pour nous.»