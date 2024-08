Le FC Barcelone d’Hansi Flick séduit déjà la Catalogne

Le FC Barcelone traverse une situation difficile hors du rectangle vert. Les Barcelonais sont toujours en pleine galère avec le fair-play financier de la Liga et n’ont par exemple pas pu enregistrer Dani Olmo pour ces deux premières rencontres de championnat. Chez les supporters, on commence d’ailleurs à grincer des dents, et des premiers chants contre Joan Laporta ont été entendus dans les travées du stade de Montjuic samedi après-midi.

Mais sur le terrain, ça se passe plutôt bien. Le Barça a lancé sa saison avec deux victoires en deux rencontres, face à des adversaires compliqués, avec un déplacement à Valence et un duel contre l’Athletic à la maison. Suffisant pour commencer à voir les premiers éléments de la patte Flick, avec une équipe jouant de façon assez directe, des appels de partout et une facilité retrouvée à se créer des occasions. Un système qui permet en plus à certains joueurs comme Pedri, Raphinha ou Robert Lewandowski de retrouver des sensations et briller.

Les médias sont convaincus

« Flick et sa tactique séduisent les fans du Barça. De plus en plus, on peut voir l’idée footballistique de l’Allemand. Face à l’Athletic de Nico Williams, le Barça a été supérieur et a eu des séquences de très bon jeu », indique ainsi Sport. Dans un contexte peu évident pour travailler, Flick a donc réussi ses premiers pas en tant que coach du Barça. « Le Barça d’Hansi Flick sait à quoi il joue et chaque joueur connaît sa mission sur le terrain », lit-on dans un autre article du média. « Le Barça commence mieux sur le terrain que dans les bureaux », rajoute le quotidien catalan, pointant encore du doigt ce contraste.

Le média Mundo Deportivo indique d’ailleurs que le Barça n’avait pas démarré la Liga avec deux victoires depuis la saison 2020/2021. « L’équipe d’Hansi Flick a gagné un match dans lequel elle aurait pu écraser l’Athletic », explique le journal, qui a apprécié ce qu’a proposé l’équipe dirigée par le tacticien allemand. En milieu de semaine, Hansi Flick et ses hommes auront l’occasion d’enchaîner un troisième succès de rang sur la pelouse du Rayo Vallecano.