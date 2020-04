Le RB Leipzig répond aux rumeurs autour de Timo Werner

Timo Werner (24 ans) est probablement l'un des attaquants que la plupart des clubs européens veulent s'arracher en ce moment. Avec ses 27 buts inscrits en 36 matches encore cette saison, l'international allemand (26 sélections, 11 réalisations) a l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. La Juventus, le Barça, le Bayern Munich ou encore Chelsea ont tous un œil sur son cas. Il faudra tout de même y mettre le prix car le joueur est estimé à plus de 60 M€, ce qui fait sans doute réfléchir les clubs intéressés car d'après le directeur sportif du RB Leizpig, aucun contact n'est venu directement aux nouvelles.

«Il n'y a eu aucun entretien et Timo ne nous a pas contactés non plus. Ce sont des rumeurs qui circulent depuis des semaines, mais pour le moment il n'y a rien de nouveau », a expliqué Markus Krosche à la presse allemande. Ce dernier a en revanche reconnu qu'avec la crise actuelle, le mercato serait sans doute différent des autres. «Cela dépendra de la possibilité de poursuivre les championnats et les compétitions européennes jusqu'à la fin, car cela signifie beaucoup de revenus.» Et sans doute des offres difficiles à refuser pour Werner...