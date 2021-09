Portugal : la folle soirée du nouveau recordman mondial Cristiano Ronaldo

Et 2 qui font 111 ! Cristiano Ronaldo (36 ans) est désormais le seul recordman du nombre de buts inscrits en sélection, laissant l'Iranien Ali Daei derrière lui. Le Portugais s'est en effet offert un doublé ce mercredi contre l'Irlande (2-1, éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar) pour sa 180e cape. Forcément, à l'issue de la partie, le quintuple Ballon d'Or avait le sourire. «Ce record est à moi et il est unique. Je suis extrêmement heureux et c'est un record de plus dans ma carrière», a-t-il savouré au micro de la chaîne de télévision portugaise RTP. L'histoire est belle, mais le scénario beaucoup moins. CR7 avait en effet raté un penalty à l'issue du premier quart d'heure de jeu et les Irlandais avaient pris l'avantage juste avant la pause.

La Seleção n'y arrivait pas et le néo-Mancunien n'était pas franchement à son avantage. Et puis, dans les dernières minutes de la rencontre, il est sorti de sa boîte. Sur un centre de Gonçalo Guedes venu de la droite, il a d'abord égalisé avant la fin du temps réglementaire d'une tête rageuse. Puis, dans le temps additionnel, sur un service de João Mario, toujours depuis la droite, il s'est encore élevé au-dessus de la mêlée pour offrir un précieux succès aux siens, explosant de joie et enlevant son maillot pour célébrer avant de le montrer à tout le stade, fier de lui. «J'y ai cru jusqu'au bout et c'est pour ça que j'ai demandé le soutien du public à dix minutes de la fin. On joue à domicile et quand nous, les joueurs, nous ne sommes pas bons sur le terrain, l'aide du public est essentielle. Les supporters nous ont donné de la force. Je suis content d'avoir aidé à gagner le match et d'avoir battu ce record, mais le plus important, c'est l'équipe», a-t-il réagi à chaud.

Un émouvant message

Quelques instants plus tard, sur son compte Instagram, il a totalement laissé éclater sa joie. «Je ne peux même pas commencer à m'exprimer avec des mots ! Je suis traversé par une sensation écrasante ! Allons-y, Portugal ! Allons-y ! De tous les records que j'ai battus au cours de ma carrière - et heureusement il y en a eu quelques-uns - celui-ci est très spécial pour moi et il est certainement sur l'étagère des réalisations qui me rendent vraiment fier. Tout d'abord parce que chaque fois que je représente mon pays, c'est un moment spécial, de savoir que je défends le Portugal et de montrer au monde de quoi sont faits les Portugais», a-t-il lâché avant de poursuivre. «Deuxièmement, parce que les compétitions des équipes nationales ont toujours eu un impact très fort sur moi alors que je grandissais, en regardant mes idoles jouer pour leurs drapeaux un été sur deux en Euros et en Coupes du monde. Mais enfin et surtout, parce que marquer 111 buts pour le Portugal signifie 111 moments comme ceux que nous avons vécus aujourd'hui en Algarve, des moments d'union nationale et de bonheur pour des millions et des millions de citoyens portugais dans le monde entier. Pour eux, chaque sacrifice en vaut la peine», a-t-il expliqué avant de conclure.

«Une autre raison pour moi d'apprécier cette réalisation autant que je le fais actuellement, c'est parce qu'Ali Daei a fixé la barre si haut, qu'à un moment donné, j'ai même commencé à penser que je ne pourrais jamais l'attraper. Félicitations au « Shariar » pour avoir détenu le record pendant si longtemps et merci de toujours me montrer autant de respect à chaque fois que je marquais et alors que je me rapprochais de plus en plus de son nombre exceptionnel. Merci Portugal. Merci à tous mes coéquipiers et adversaires d'avoir rendu ce voyage si inoubliable. Continuons à nous rencontrer sur le terrain dans les années à venir ! Je ne ferme pas le compte pour l'instant...», a-t-il conclu. C'est dit.