Bourg-en-Bresse - OL : les compositions sont là

La pré-saison débute pour les clubs français et l'Olympique Lyonnais lance son exercice 2022/2023 du côté de Bourg en Bresse. Les Gones se présentent au Stade Marcel Verchère en 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages. Devant lui, Malo Gusto, Thiago Mendes, Castello Lukeba et Henrique forment la défense. Positionné en sentinelle, Johann Lepenant est accompagné par Maxence Caqueret. Seul en pointe, Alexandre Lacazette peut compter sur Tetê, Romain Faivre et Karl Toko Ekambi en soutien.

De son côté, Bourg-en-Bresse s'articule en 3-5-2 avec Valentin Baume comme dernier rempart. Il est situé derrière Yoro Diaby, Malick Lopy et Sidney Obissa. Le double pivot est assuré par Aliou Dembélé et Antoine Mille avec Anthony Ribelin un peu plus haut tandis que Mathias Fisher et Jordan Morel dans les couloirs. Le duo offensif voit Ilyès Najim et Jonathan Rivas être associés.

Les compositions

Bourg-en-Bresse : Baume - Diaby, Lopy, Obissa - Fisher, Dembélé, Ribelin, Mille, Morel - Najim, Rivas

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Henrique - Lepenant, Caqueret - Tetê, Faivre, Toko Ekambi - Lacazette