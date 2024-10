Ligue 2 : Grenoble passe 2e, fin de série pour Dunkerque, Caen n’y arrive toujours pas

Dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2, six rencontres avaient lieu ce vendredi soir. Laval, belle surprise du début de saison dernière, a mis fin à l’impressionnante série de Dunkerque (3-2), révélation de ces dernières semaines et désormais 4e du Championnat. À la pause, les Mayennais menaient de trois buts grâce à Tchokounté, Sellouki et Camara. Sasso et Kouassi, contre son camp, ont permis à Dunkerque de limiter la casse en seconde période. Dans les autres rencontres, Bastia et Clermont n’ont pas su se départager (0-0), alors que Pau est allé s’imposer à Guingamp grâce à Boutaïb (0-1).

Grenoble a grimpé à la 2e place du classement après sa victoire contre Metz (2-0) grâce aux buts de Ba (31e) et Olaitan (90+2e). En parallèle, Rodez s’est imposé sur le même score, mais à l’extérieur, sur la pelouse de Gueugnon contre l’avant-dernier de L2, Martigues (0-2). Les deux buts aveyronnais sont à mettre au crédit de Nkada et Bentayeb. Enfin, le Red Star, 16e et premier relégable, a accroché Caen après avoir pourtant été mené de deux buts. Lebreton avait magnifiquement ouvert le score, avant que Tidiam Gomis ne porte le score à 2-0. Hachem puis Durand ont finalement égalisé pour les pensionnaires de Bauer.