OL : Maxence Caqueret opéré avec succès

Blessé au ménisque jeudi à l’entrainement, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a été opéré du genou gauche avec succès vendredi. C’est le Lyonnais de 22 ans qui l’a annoncé sur son compte Twitter. Il sera absent pour au moins quatre semaines.

« L’opération s’est très bien passée, un grand merci au Dr Sonnery-Cottet et à son équipe. Un grand merci également à vous tous pour vos nombreux messages de soutien. Place à la récupération et au travail dès à présent pour revenir vite et fort. A fond derrière l’équipe pour les prochaines échéances plus qu’importantes », a écrit l'international Espoirs tricolore.