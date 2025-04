AJ Auxerre - OL : les compositions officielles

Ce dimanche, la 29e journée de Ligue 1 se termine avec un joli duel entre l’AJ Auxerre et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Bourguignons s’articulent dans un 3-4-3 avec Donovan Léon dans les cages derrière Sinaly Diomandé, Jubal et Clément Akpa. Le milieu de terrain est assuré par Kevin Danois et Assane Dioussé tandis que Ki-Jana Hoever et Gidéon Mensah assurent les postes de pistons. Devant, Gaëtan Perrin et Ado Onaiwu sont associés Lassine Sinayoko.

De leur côté, les Gones s’organisent dans un 4-4-2 avec Lucas Perri qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Saël Kumbedi, Duje Caleta-Car, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Corentin Tolisso et Nemanja Matic se retrouvent dans l’entrejeu. Devant, Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette sont associés et sont soutenus par Rayan Cherki et Thiago Almada.

Les compositions

AJ Auxerre : Léon - Hoever, Diomandé, Jubal, Akpa, Mensah - Perrin, Danois, Diousse, Onaiwu - Sinayoko

Olympique Lyonnais : Perri - Kumbedi, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Cherki, Tolisso, Matic, Almada - Lacazette, Mikautadze