Atlético : Julián Álvarez est satisfait du match contre le Real Madrid

Julián Álvarez est revenu sur le match nul face au Real Madrid (1-1), un résultat qui, selon lui, reflète l’intensité de la rencontre. « Nous savions que cela pouvait se passer ainsi, nous devons continuer à travailler », a-t-il expliqué au micro de Movistar Plus. S’il reconnaît que l’Atlético a souffert par moments, il estime que son équipe s’est procuré des occasions et doit « continuer sur cette voie ».

Interrogé aussi sur son penalty transformé, l’attaquant argentin a finalement admis avoir ressenti une certaine pression. « Je ne vais pas dire que je n’étais pas nerveux, mais j’étais convaincu, j’étais clair et cela a permis à l’équipe de marquer un but », a-t-il confié. Un constat global également partagé par Giménez, qui estime, de son côté, «que nous aurions pu prendre les trois points, mais maintenant nous devons nous reposer, nous avons une longue semaine pour bien récupérer et nous remettre les idées en place».