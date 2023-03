Barça : la révélation de Ronald Koeman sur le départ de Messi

Ancien coach du FC Barcelone, Ronald Koeman n’avait pas les faveurs de son nouveau président, Joan Laporta. Le Batave a été logiquement viré et a dû faire place nette à Xavi. Aujourd’hui, le sélectionneur des Pays-Bas ne rechigne donc pas à se confirmer lorsqu’il faut revenir sur les déboires des Blaugranas. À commencer par le départ forcé de Lionel Messi.

« C’était une surprise. Ils m’ont dit pendant la pré-saison : "Demain, nous avons la réunion avec Messi et son père, nous signons et il reste". Le lendemain, Laporta m’a appelé pour me dire : "Je pense que c’est compliqué". Et le soir, il est parti. Messi, c’est Barcelone, il a tellement fait pour le club qu’il ne méritait pas de partir comme ça », a-t-il déclaré à Relevo.

