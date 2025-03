Raphinha et Ronald Araujo finalement disponibles face à Osasuna

Replacée ce jeudi 27 mars par la Ligue espagnole, la rencontre entre Barcelone et Osasuna posait un problème de taille aux Blaugranas, qui risquaient de ne pas pouvoir compter sur leurs internationaux sud-américains. Un problème qui semble pouvoir se régler, validant ainsi la présence des deux cadres barcelonais Ronald Araujo et Raphinha. Selon SPORT, le plan est que les deux reviennent en Espagne en avion privé avec le reste des internationaux sud-américains qui jouent pour le Real Madrid et l’Atlético de Madrid.

Dans le cas de Ronald Araujo, la décision de Marcelo Bielsa est en attente. Le sélectionneur pourrait libérer le défenseur central du Barça avant le deuxième match de l’équipe uruguayenne. Si Araujo manque finalement le match contre la Bolivie, le défenseur central reviendrait à Barcelone plus tôt que prévu et serait à la disposition de Hansi Flick en parfaite condition physique pour le choc contre Osasuna. Une bonne nouvelle au vu de la cascade de blessure qui affecte la défense centrale du Barça.