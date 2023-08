Liverpool : Mohamed Salah ouvre la porte à un départ

La suite après cette publicité

Jürgen Klopp n’est pas tranquille. Cet été, l’Allemand a déjà perdu plusieurs joueurs importants à l’image de Roberto Firmino (en fin de contrat), Jordan Henderson et Fabinho. Tous ont rejoint l’Arabie saoudite. Et ce n’est pas un secret, Al-Ittihad espère déloger Mohamed Salah d’ici la fin du mercato estival. Mais le coach de Liverpool ferme la porte pour sa star malgré une proposition de 300 millions d’euros au total (prix du transfert et salaire du joueur).

La semaine dernière, il a d’ailleurs confié en conférence de presse : «nous n’avons pas d’offre, Mo Salah est un joueur de Liverpool et pour tout ce que nous faisons, c’est essentiel. S’il y avait quelque chose, la réponse serait NON. Mo s’engage à 100 % envers Liverpool. Rien à dire.» Malgré cette sortie médiatique coup de poing, ce feuilleton est loin d’être terminé. Il risque d’ailleurs d’agiter l’écurie anglaise jusqu’à la fin du mercato.

Une nouvelle proposition arrive

Ce jeudi, le Daily Mail explique qu’Al-Ittihad, qui aurait aussi des vues sur Joe Gomez, ne lâche pas le joueur égyptien. Le club de Karim Benzema est prêt à tester Liverpool. Il est même convaincu de pouvoir faire craquer Liverpool avant la fin du mercato. Ce, pour une raison bien précise. Les dirigeants saoudiens sont persuadés que Mo Salah veut les rejoindre. Ils se sont rendus en Europe ces derniers jours et ils ont eu des retours selon lesquels le joueur est prêt à discuter avec eux et à quitter les Anglais.

Convaincre Salah ne devrait donc pas être un problème. En revanche, Liverpool sera plus dur à séduire. Le Daily Mail explique qu’Al-Ittihad veut offrir près de 137,5 millions d’euros au club de la Mersey. D’ailleurs, tout est prévu si Liverpool finit par céder puisque le directeur général de la Saudi Pro League, Saad al-Lazeez, s’est installé à Cannes pour régler les derniers dossiers du mercato en Europe. Mais rien n’est sûr puisque le Mail assure que Klopp sera furieux si Salah part. Affaire à suivre…