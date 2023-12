FC Barcelone - Almeria : les compositions officielles

Le FC Barcelone doit clôturer 2023 en beauté. Après deux matches sans victoire en championnat, le Barça, quatrième à égalité de points avec l’Atlético de Madrid, accueille Almeria pour le compte de la 18e journée de Liga et doit renouer avec la victoire pour ne pas laisser Gérone et le Real Madrid, les deux premiers, prendre trop d’avance puisqu’ils comptent, avant cette journée, respectivement neuf et sept points d’avance sur les Blaugranas. En face, Almeria est dernier avec cinq petites unités et est la seule équipe de l’élite espagnole à ne pas avoir remporté le moindre match cette saison. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 19h.

Pour ce match, Xavi est privé de ter Stegen, Gavi, Pedri et Marcos Alonso, tous blessés, ainsi que de Jong, suspendu. Le technicien espagnol aligne donc un 4-3-3 avec Pena dans les buts, Araujo aux côtés de Christensen en défense centrale, Cancelo et Baldé en latéraux, Sergi Roberto, Gündogan et Fermin pour le trio au milieu de terrain et, enfin, Raphinha et Félix sur les ailes pour accompagner Lewandowski, seul en pointe. Le défenseur français Koundé débute donc sur le banc. En face, Gaizka Garitano est privé de Koné, Melero, Milovanovic, Pubill, Robertone, Suarez et Svidersky. L’entraîneur andalou aligne alors un 5-4-1 avec Maximiano dans les cages, Pozo, Chumi, Gonzalez, Montes et Akieme pour l’arrière-garde, Arribas, Lopy, Baba Mohamed et Ramazani au milieu et Leo Baptistao, seul sur le front de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : Pena - Cancelo, Araujo, Christensen, Baldé - S.Roberto, Gündogan, Fermin - Raphinha, Lewandowski, F.Torres.

Almeria : Maximiano - Pozo, Chumi, Gonzalez, Montes, Akieme - Arribas, Lopy, Baba Mohamed, Ramazani - Leo Baptistao