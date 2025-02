FC Barcelone : un club est prêt à faire des folies pour l’indésirable Vitor Roque !

Vite annoncé comme un grand talent du football brésilien, Vitor Roque a vu sa situation se compliquer depuis plusieurs mois. L’attaquant de 19 ans qui compte 1 cape avec la Seleçao avait été recruté en grande pompe par le FC Barcelone à l’hiver 2024. Alors qu’il devait plutôt arriver à l’été 2024, Vitor Roque a finalement rejoint la Catalogne six mois plus tôt et avec peu de réussite. Pas dans les plans de Xavi, il n’a disputé que 16 bouts de matches pour 2 buts. Déjà en dehors de la planification sportive catalane et annoncé du côté de l’Arabie saoudite, Vitor Roque est resté en Liga au Real Betis Balompié.

Prêté chez les Verdiblancos, il a disputé 30 rencontres avec l’équipe coachée par Manuel Pellegrini pour 7 buts et 2 offrandes. Si son rendement est loin d’être mauvais, le buteur brésilien a toutefois vu son rôle dans l’équipe diminuer drastiquement. Cet hiver, le Real Betis Balompié a recruté Cucho Hernandez en provenance de Columbus Crew. Avec le Colombien mais aussi Chimy Avila et Cédric Bakambu comme concurrents, Vitor Roque est dans une position plus fragile. Alors que le Real Betis Balompié a déjà signifié au FC Barcelone qu’il ne fera pas d’offre pour Vitor Roque dont l’option d’achat avait été fixée à 25 millions d’euros, le club de Palmeiras est entré dans ce dossier et a formulé une offre de 27 millions d’euros pour s’attacher les services de celui qui est né à Timóteo.

Palmeiras compte sur le FC Barcelone

Pour autant si le Real Betis ne compte pas vraiment sur lui en cette fin de saison, Vitor Roque n’est pas spécialement attiré par le fait de retourner au Brésil et privilégié une continuité en Europe. Resté sur ce mercato hivernal, il n’a plus beaucoup de possibilités puisque la Turquie termine son mercato ce mardi et la Russie le 20 février pour les championnats européens d’un certain niveau. Le mercato brésilien termine lui dans 17 jours le 28 février prochain. Et justement, Palmeiras veut jouer sur la situation déclinante de Vitor Roque dans l’effectif sévillan et le peu de portes de sortie qui s’offrent à lui.

Selon le média brésilien UOL, le Verdao compte donc sur l’appui du FC Barcelone pour convaincre le Real Betis Balompié de laisser partir le joueur sans réclamer des frais de libération du prêt de ce dernier. L’objectif est également de convaincre le joueur qu’un retour au Brésil serait le meilleur moyen de se relancer après son échec au FC Barcelone et cette expérience mitigée au Real Betis Balompié. Palmeiras compte boucler l’opération en deux semaines et se montre confiant. En cas d’échec, le club qui disputera cet été la Coupe du monde des clubs entend revenir à la charge dès le mois de juin et l’ouverture d’une fenêtre de mercato exceptionnelle avant cette compétition. Malgré l’échec Vitor Roque, le FC Barcelone pourrait donc retomber sur ses pieds dans ce dossier.