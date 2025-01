Le FC Barcelone reçoit une offre totalement inattendue de 27 M€

Le FC Barcelone et ses propres finances, c’est rarement une histoire d’amour ces dernières années. Les Culés ont à nouveau dû trouver de nouvelles ficelles pour valider les inscriptions de Dani Olmo et de Pau Victor en cette seconde partie de saison de Liga. Après un sacré bras de fer entre différentes instances, et malgré les protestations de nombreux clubs espagnols, le Barça a fini par obtenir gain de cause. Il n’en reste pas moins que les comptes sont toujours fragiles. Les rentrées d’argent sont plus que jamais les bienvenues.

A l’heure actuelle, tous les moyens sont bons pour renflouer les caisses du club, suspendu tous les six mois à la Liga et à son fair-play financier pour entrer dans les clous. Pour ça, la qualification officialisée hier soir après le succès sur la pelouse de Benfica en 8e de finale de la Ligue des Champions va faire du bien. Elle rapportera des liquidités. En pleine période de mercato, Sport a également appris une autre bonne nouvelle. Les Culés ont reçu ces dernières heures une offre plutôt inattendue de 27 M€ pour la vente définitive de Vitor Roque.

L’offre de Palmeiras est supérieure à l’option d’achat du Betis

C’est le club de Palmeiras qui tente de le faire revenir au Brésil, 18 mois seulement après son départ de l’Athlético Paranaense vers le vieux continent. Selon le média catalan, cette proposition concernerait 80% des droits du joueur, le Barça conservant les 20% restants. La formation basée à São Paulo dispose désormais de gros moyens grâce à la vente ces dernières heures du jeune Vitor Reis à Manchester City contre 40 M€. Pour le moment, l’affaire est en stand-by. On ne connaît pas la position du Barça, ni celle de l’attaquant de 19 ans, lequel est d’ailleurs prêté au Betis.

Palmeiras en a néanmoins fait sa priorité pour cet hiver, et retentera sa chance cet été, affirme Sport. Cette offre a de quoi intéresser le FC Barcelone. Elle est supérieure à l’option d’achat incluse dans le prêt du Brésilien au Betis (25 M€). Avec 7 buts et 2 passes décisives en 27 matchs avec les Andalous, Vitor Roque connaît des hauts et des bas, même si ses performances sont ascendantes. Si l’affaire venait à se concrétiser, et dans l’état actuel de la valeur du joueur, les Blaugranas réaliseraient une plus-value de 5 M€ sur un joueur n’ayant disputé que 16 rencontres avec eux, pour 2 buts, puisqu’ils conserveraient encore 20% des droits.