Manchester City s’offre le grand espoir Vitor Reis

Pep Guardiola attendait ce mois de janvier 2025 avec impatience. En effet, le technicien espagnol compte sur le mercato d’hiver pour apporter quelques retouches à son effectif, dans le dur depuis quelques mois. L’ancien entraîneur du Bayern Munich et du FC Barcelone a d’ailleurs identifié plusieurs besoins urgents. Sa priorité est notamment de se renforcer en défense comme il l’a expliqué il y a quelques jours en conférence de presse. « Nous avons eu des difficultés en défense cette saison. Dès le début de la saison, c’était la défense et le milieu. Devant, on est plus ou moins bien, mais derrière, toute la saison, on a eu du mal.» Pour rectifier le tir, les Mancuniens ont décidé de mettre la main sur plusieurs joueurs, dont Vitor Reis. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais ce Brésilien âgé de 19 ans est considéré comme un grand espoir auriverde. Il est notamment comparé à un certain Thiago Silva. Propriété de Palmeiras, il était également suivi depuis un petit moment par le Real Madrid. Mais les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont décidé de doubler la concurrence et de régler ce dossier très rapidement.

Le 14 janvier, plusieurs médias ont annoncé qu’un accord avait été trouvé entre les Skyblues et Palmeiras pour un transfert d’un montant d’environ 40 M€, alors que sa valeur marchande est estimée à seulement 14 M€ par le site spécialisé transfermarkt. Jeudi, Sky Sports a finalement annoncé que l’opération serait bouclée pour 35 M€. Le Brésilien né en 2006 a donc voyagé en Angleterre afin de passer sa visite médicale et signer son contrat. Une fois que tout a été validé, Manchester City a officialisé la signature du capitaine du Brésil de la sélection qui a remporté le championnat sud-américain U17 2023 : «Manchester City est heureux d’annoncer la signature de Vitor Reis en provenance de Palmeiras. Le numéro de l’équipe masculine de Reis a été confirmé ! Le jeune international brésilien de 19 ans rejoint l’Etihad Stadium pour un contrat de quatre ans et demi, qui le lie à City jusqu’à l’été 2029». Un nouveau challenge de taille pour Vitor Reis, qui a disputé 38 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot de Palmeiras (2 buts).