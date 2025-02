Barça : mauvaise nouvelle pour l’avenir de Vitor Roque

Arrivé en tant que grand espoir du football brésilien à l’hiver 2024 au FC Barcelone, Vitor Roque (19 ans) n’a jamais réussi à franchir le cap. L’attaquant brésilien a été prêté, avec option d’achat, au Real Betis l’été dernier, et a inscrit 7 buts et 2 passes décisives en 29 matchs avec les Andalous. Mais l’ex-de l’Athletico Paranaense jouera très peu d’ici la fin de la saison parce que Pellegrini préfère Cédric Bakambu et qu’ils ont signé Cucho Hernández cet hiver.

Selon Sport, le Betis a déjà fait savoir qu’il ne ferait pas d’offre pour lui et le Barça commence à lui chercher une équipe dans le but de récupérer les 30 millions d’euros investis dans sa signature. Une grosse offre de la part de Palmeiras est arrivée à Barcelone, mais Vitor Roque n’est pas très enthousiaste à l’idée de retourner dans son pays et veut s’imposer en Europe. Le Sporting Portugal serait intéressé par lui, mais le Barça va devoir lui trouver une porte de sortie à l’issue de son prêt.