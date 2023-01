PSG - Reims : la joie de Folarin Balogun après son but égalisateur

Reims a arraché l’égalisation face au Paris Saint-Germain grâce à un but de Folarin Balogun au bout du temps additionnel (1-1). Le buteur rémois est ensuite revenu sur la forme actuel de son équipe au micro du diffuseur de la rencontre. «On était sur une bonne série, on souhaitait continuer» a sobrement commenté le joueur de 21 ans en guise de préambule avant de revenir sur sa réalisation.

La suite après cette publicité

«C’est une soirée spéciale pour moi. Je fais attention à tous les détails, j’ai vu Donnarumma sortir de sa ligne et je me suis dit que c’était plus simple de faire le tour du gardien. J’ai fait cette célébration en honneur à Thierry Henry. on est resté ensemble face à une meilleure équipe, on n’a pas de supersub mais le coach nous a dit qu’avec cette état d’esprit on allait faire un résultat» a confié Folarin Balogun avant de conclure en faisant l’éloge de son entraineur et de son niveau en anglais : «c’est facile d’avoir Still comme entraîneur, comme il parle anglais. »

À lire

PSG : le message de Christophe Galtier pour le mercato hivernal