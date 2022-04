BL : le Hertha Berlin réalise une bonne opération dans la course au maintien face à Stuttgart

La dernière rencontre de cette 31e journée de Bundesliga voyait s'affronter les deux premières équipes hors de la zone rouge, le Hertha Berlin (15e, 3 points d'avance sur Arminia Bielefeld, 17e) et Stuttgart (16e, 2 pts d'avance). Après avoir enchainé cinq défaites consécutives, le Hertha s'était légèrement repris en gagnant deux de ses quatre derniers match tandis que Stuttgart n'a connu la défaite qu'une seule fois lors des six dernières journées (face à Dortmund), et restaient sur trois matchs nuls en dehors de ses bases.

La suite après cette publicité

La rencontre démarrait pourtant fort avec ce but dès la 4e minute de l'attaquant du Hertha Berlin, David Selke, qui reprenait en puissance un centre de Plattenhardt mais elle n''offrait pas énormément d'occasions, notamment lors du premier acte. Malgré quelques tentatives en seconde période les joueurs de Stuttgart ne parvenaient pas à revenir au score et étaient même punis dans les derniers instants par un but de l'ancien Lyonnais Ishak Belfodil (93e). Avec cette victoire, le Hertha Berlin, qui affrontera notamment l'Arminia Bielefeld et le Borussia Dortmund, prend 6 points d'avance sur la zone rouge et peut entrevoir le maintien tandis que Stuttgart affrontera le Bayern, déjà champion, pour se sauver et Cologne, qui essaye de décrocher une qualification européenne.