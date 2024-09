Présidence LFP : Cyril Linette va pouvoir se présenter !

L’Union des acteurs du football parraine finalement Cyril Linette. RMC Sport révèle que l’homme de 53 ans pourra donc finalement concourir pour la présidence de la LFP, face à Vincent Labrune, le président sortant et Karl Olive, député des Yvelines. L’ancien directeur général de L’Équipe n’avait, dans un premier temps, pas obtenu le parrainage nécessaire. La situation semble désormais réglée après le changement de dernière minute orchestré par l’UAF. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, serait intervenue dans le dossier pour pousser dans le sens d’une vraie élection démocratique avec plusieurs candidats. Le vote est prévu pour le 10 septembre, à moins qu’il ne soit reporté.

La suite après cette publicité

«Je remercie les Présidents et les familles du football pour la confiance qu’ils me témoignent, en me permettant de concourir à l’élection à la présidence de la LFP. J’ai dû m’engager formellement auprès des Familles, soucieuses de conserver une part de voix, à ne pas rester au conseil d’administration dans l’éventualité où je ne serais pas élu président. Ce n’est évidemment pas mon choix, mais l’élection nous offrira l’opportunité de débattre des évolutions nécessaires dans la gouvernance. Je vais désormais tout faire pour gagner cette élection afin de mettre en place, avec l’ensemble du monde pro, une méthode et un projet nous permettant de faire face à la crise, puis d’inventer un nouveau modèle prospère et durable pour l’ensemble des acteurs et des amoureux du football français. Place au débat !»