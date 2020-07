Final 8 : suivez le tirage au sort de la Ligue des Champions en direct

11h20 : Période trouble oblige, des restrictions supplémentaires ont été annoncées par l'instance à l'approche du tirage (tous les matches à huis-clos, protocole sanitaire stricte, etc), qui précise, à toutes fins utiles, que les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront sous la forme d'un tournoi à élimination directe à Lisbonne, au Portugal, à l'Estádio da Luz de Benfica (qui accueillera la finale) et à l'Estádio José Alvalade, antre du Sporting CP.

11h : H-1 avant le tirage au sort !

10h54 : Le tirage, dont la cérémonie débutera à midi et sera à suivre en direct sur Foot Mercato, sera effectué en trois phases. Le premier tirage concernera les quarts de finale, alors que le second tirage correspondra lui aux demi-finales et que le troisième permettra de déterminer de manière administrative l'équipe qui évoluera à domicile lors de la finale. L'UEFA précise qu'il n'y a pas de tête de série ou de protection par pays. Chaque équipe peut rencontrer n'importe lequel de ses adversaires.

10h36 : le calendrier du «Final 8» a été défini ainsi :

Huitièmes de finale retour : 7-8 août

Quarts de finale : du 12 au 15 août à Lisbonne

Demi-finales : 18-19 août à Lisbonne

Finale : 23 août à Lisbonne

10h32 : pour rappel, il manque encore 4 qualifiés pour les 1/4 de finale. Quatre affiches retour des huitièmes de finale restent à jouer : Juventus - OL (0-1), Manchester City - Real Madrid (1-2), FC Barcelone-Naples (1-1) et Bayern Munich-Chelsea (0-3). Ces rencontres auront lieu les 7 ou 8 aout (dates définies après le tirage au sort). Les quatre derniers qualifiés rejoindront les quatre premiers quarts de finaliste à savoir le PSG, l'Atlético de Madrid, le RB Leipzig et l'Atalanta Bergame. Ces 8 équipes participeront au final 8 dans un format inédit de matches à élimination directe.

#UCLDraw #TirageLdC c'est à midi!

• Tirage INTÉGRAL

• 4 qualifiés connus

• 4 huitièmes se terminent les 7 et 8 août

Votre affiche de rêve? pic.twitter.com/NJFNlOhwfk — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) July 10, 2020

10h30 : bienvenue dans ce live commenté du tirage au sort intégral des 1/4 de finale et des 1/2 finale de la Ligue des Champions. Un tirage très attendu qui a lieu à Nyon en Suisse.