LdC, Atlético : Marcos Llorente ne calcule pas le Borussia Dortmund

C’est sûrement l’affiche la moins alléchante de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Attention, cette double confrontation entre l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund risque d’être une joute haletante mais face aux trois autres affiches, difficile de rivaliser. Bourreaux de l’Inter Milan lors du tour précédent, les Colchoneros, qui reçoivent en premier ce mercredi, partent sûrement avec un léger avantage sur leurs adversaires. Pour autant, le BVB a montré à maintes reprises qu’il pouvait déjouer les pronostics.

De son côté, Marcos Llorente ne fait pas attention à tout ça. Le milieu de 29 ans des Matelassiers se concentre sur sa propre performance comme il l’a confié à la Cadena Ser : «je ne me préoccupe pas beaucoup de l’opposition, juste assez. Si vous n’êtes pas bien, cela ne sert à rien. Je me préoccupe davantage d’être bien, concentré et calme. J’ai confiance en moi et si je suis à 100 %, c’est ce qui compte. Dans les matches à élimination directe, les gens font attention à l’adversaire, mais l’important, c’est nous. Nous avons montré contre l’Inter que nous étions une équipe solide.» Réponse ce mercredi à 21h.