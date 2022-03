Tottenham : Antonio Conte réagit après l'élimination face à une D2

Éliminés par Middlesbrough en 8e de finale de la FA Cup, Antonio Conte et Tottenham continuent leur saison compliquée. Le technicien italien a regretté le manque de finition de son équipe, qui aurait dû plier le match bien avant les prolongations : «dans ce type de match, il faut connaître la difficulté et tuer, de manière sportive, son adversaire rapidement. Nous avons eu des occasions de marquer mais nous ne les avons pas saisies. Nous avons donné confiance à notre adversaire lorsque cela se produit. Middlesbrough méritait de gagner le match. Je leur fais de grands compliments, mais nous aurions dû tuer le match avant la prolongation. Nous avons donné de la vie à Middlesbrough.»

Après la dernière défaite face à Burnley, il était apparu très énervé en conférence de presse : «parfois, il est important pour l'entraîneur d'avoir une stratégie lors de la conférence de presse. Après Burnley, j'ai utilisé le bâton et nous avons gagné (à Leeds samedi). Après Leeds, j'ai utilisé la carotte et nous avons perdu ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup de place pour l'amélioration.» Rendre son équipe plus forte, c'est en tout cas ce que souhaite l'ancien coach de l'Inter Milan : «nous devons tirer les leçons de cette défaite et continuer à travailler. Nous devons arrêter ces hauts et ces bas. Nous devons devenir plus forts. Si nous voulons être compétitifs, nous devons être une équipe stable. Nous devons continuer à travailler et savoir qu'il reste trois mois de la saison pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats.» Le Transalpin possède une méthode qui a fait ses preuves, mais l'histoire récente de Tottenham semble se répéter : «je dois essayer de trouver la bonne clé pour entrer dans l'esprit des joueurs. Je ne connais qu'un seul moyen : travailler et persévérer. Mais je ne peux pas cacher qu'il y a trop de hauts et de bas. C'est un problème, y compris dans le passé.»