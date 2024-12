Real Madrid : Kylian Mbappé fait l’éloge de Jude Bellingham

Kylian Mbappé est fan de Jude Bellingham. Tous deux buteurs, ce samedi, lors de la victoire du Real Madrid à Gérone (3-0), les deux hommes semblent commencer à s’apprivoiser sur le terrain et en dehors. Intérrogé par RMTV à la fin de la rencontre sur son coéquipier, le Français a été dithyrambique. «Incroyable, c’est un immense joueur. Comme je le dis toujours. Jouer à Madrid, c’est être avec les meilleurs joueurs, c’est un plaisir», a-t-il lancé à propos de l’international anglais.

«C’était un grand match de tous en attaque, aussi de Brahim et Güler, des défenseurs et des médias, nous sommes une équipe et nous sommes très heureux de la victoire d’aujourd’hui. Ce fut un match difficile, on savait qu’il était important. Ils avaient beaucoup la possession du ballon. Mais on a très bien commencé, on a marqué en première période et on est revenus très fort en deuxième. On a mis deux buts de plus et on a eu le contrôle du match. Merci aux supporters pour le soutien», s’est réjoui Kylian Mbappé qui a pu mettre derrière lui l’expérience traumatisante de Bilbao, où il a manqué un deuxième penalty consécutif après celui loupé sur la pelouse de Liverpool en début de semaine dernière. Tous les yeux sont rivés vers la rencontre face à l’Atalanta désormais.