Mercato OL : Leicester et Nottingham lancent les hostilités pour Houssem Aouar

La suite après cette publicité

Nous ne sommes qu'au début du mois d'août, pourtant le feuilleton autour de l'avenir d'Houssem Aouar ne semble pas prêt de connaître son dénouement de sitôt. Le milieu de terrain français, lié à l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2023, ne devrait pas défendre les couleurs des Gones la saison prochaine. Ces envies de départ ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, puisque le Real Betis s'était d'abord manifesté au début du mercato estival pour se mettre d'accord avec le club et le joueur. Néanmoins, d'autres prétendants ont fait leur entrée dans la course.

En effet, comme nous vous le révélions il y a quelques jours, Leicester avait enfin de se décider de s'activer dans ce marché des transferts (0 arrivée) et a même fait du natif de Lyon sa priorité pour renforcer son entrejeu et également pallier un possible transfert du meneur de jeu anglais James Maddison, courtisé par Newcastle. Les Foxes aimeraient bien doubler les Verdiblancos mais ils ne sont pas la seule formation outre-Manche à s'intéresser à la situation de l'international tricolore (1 sélection).

Forest se mêle à la course

En effet, selon nos informations, Nottingham Forest, promu en Premier League cette saison, n'est pas insensible aux envies d'ailleurs du milieu de terrain de 24 ans. Les Reds, qui ont validé leur montée dans l'élite aux barrages, n'ont pas lésiné sur les moyens pour renforcer l'effectif de leur entraîneur gallois Steve Cooper pour tenter de faire un bout de chemin en première division. Après les arrivées du Belge Orel Mangala, de l'Anglais Lewis O'Brien ou encore du joli coup Jesse Lingard, nous vous informons que Forest apprécie le profil du Lyonnais et pourrait même dégainer une offre pour s'attacher ses services et prendre la concurrence de court.

Néanmoins, l'intérêt des Rouge-et-Blanc - qui ont déjà déboursé près de 95 millions d'euros dans ce mercato - pourraient bien réveiller les deux autres formations intéressées, et ainsi boucler le dossier à moins de quatre semaines de la fenêtre estivale des transferts. De son côté, l'OL ne lâchera pas son numéro 8, mais les dirigeants lyonnais peuvent envisager un départ s'ils reçoivent un chèque d'une quinzaine de millions d'euros. Et selon les dernières tendances, le choix final d'Houssem Aouar devrait se porter sur la Premier League, qu'il découvrirait en compagnie de ses compatriotes Gianluca Biancone et Moussa Niakhaté, tous deux arrivés cet été respectivement en provenance de Troyes et Mayence.