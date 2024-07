Amical : l’équipe de France Olympique termine sa préparation par un nul face au Japon

Après le Paraguay (4-1) et la République dominicaine (7-0), l’équipe de France Olympique visait la passe de trois face au Japon pour conclure sa préparation à une semaine de son entrée en lice dans le tournoi. Satisfait de la dernière rencontre, Thierry Henry opérait un seul changement dans son onze puisque Mateta, de retour dans le groupe après son aller-retour en club, récupérait sa place empruntée par Kalimuendo. Pour le reste, Olise enchainait en soutien de l’attaque menée par le capitaine Lacazette, tout comme la charnière Bade-Lukeba. Ce match n’était pas qu’un simple test après les deux premières rencontres plutôt faciles à remporter sur le papier.

Les Japonais n’avaient certes pas joué depuis un mois, ils sortaient tout de même d’une victoire en Coupe d’Asie U23 en avril. Ils offraient d’ailleurs une bien meilleure adversité aux Bleuets. Ils préféraient laisser le cuir à une équipe un peu ronronnante en ce début de rencontre, malgré une grosse occasion de Lacazette (14e) pour mieux piquer en contre. Cette tactique n’a pas tardé à payer puisqu’après deux essais, ce ballon perdu par Manu Koné devant sa surface profitait à Hirakawa, dont la subtile talonnade envoyait Fujita battre Restes (1-0, 21e). Les hommes de Thierry Henry se devaient d’élever leur niveau de jeu et de corriger leurs erreurs.

Problème de finition

Ils ne semblaient pas vraiment dans leur assiette ce soir. Lukeba fébrile, Koné inconstant, Olise discret, il y avait de quoi élever le niveau. La soirée a même failli tourner au cauchemar avec ce penalty sifflé aux Japonais après une faute de Badé sur Mito (37e). La VAR signalait finalement un premier contact sur le défenseur de Séville. Si le tir de Millot a flirté avec le poteau (41e), il fallait montrer autre chose en seconde période. Lacazette montrait l’exemple mais ne cadrait pas à 6 mètres du but (46e), heureusement, Olise régalait à nouveau d’une magnifique frappe enroulée du gauche qui faisait mouche (1-1, 47e). Ce problème de finition coûtait tout de même cher.

L’opportunité manquée par Lacazette n’était que la première d’une très longue série. Mateta (51e), Truffert (56e) puis l’entrant Kalimuendo (73e) gâchaient tour à tour leurs munitions. Un constat s’imposait tout de même. À l’image de l’intervention de Badé (63e), les Bleuets montaient franchement en puissance dans cette rencontre, bien aidés par la qualité du banc de touche également (Akliouche à la pause, puis Cherki, Doué et Kalimuendo). Kalimuendo n’y arrivait pas, pas plus que Doué qui se ratait coup du coup (81e, 82e). Les Tricolores terminent sur ce nul encourageant à défaut d’être brillants, et semblent prêts à affronter les États-Unis (mercredi 24 juillet) pour lancer ces JO.