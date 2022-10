Liga : Cadix coule l'Atlético Madrid dans un scénario complètement fou

Après une élimination très décevante en Ligue des Champions, l'Atlético Madrid souhaitait se refaire une santé en ce samedi après-midi sous le soleil de l'Andalousie, avec un déplacement à Cadix, lors de la 12ème journée de Liga. Mais les hommes de Diego Simeone se sont une nouvelle fois cassés les dents (3-2), se faisant surprendre dès la 25ème seconde de jeu. Sur un centre en retrait d'Alfonso Espino, Theo Bongonda a suivi pour parfaitement ajuster sa frappe (1ère) dans les cages de Jan Oblak. Malgré une belle opportunité de Rodrigo De Paul (16e), les Madrilènes ont souffert en première période et peuvent même remercier leur portier slovène qui a empêché le deuxième but de Cadix, peu avant la pause (45e+2). Dans le second acte, les joueurs de Sergio Gonzalez ont bien failli doubler la mise mais c'était sans compter sur le sauvetage de la tête de Matheus Cunha (47e). A dix minutes de la fin de la rencontre, Alex Fernandez croyait avoir mis son équipe à l'abri avec cette deuxième réalisation andalouse sur un nouveau service d'Espino (81e). Le défenseur Luis Hernandez a ensuite dévié le ballon dans ses propres cages sur un corner tiré par Antoine Griezmann (85e). A noter la blessure sérieuse d'Alvaro Morata, sorti à la 10e minute.

Une réduction du score qui a remotivé les troupes madrilènes avant l'égalisation tant espérée dans le sillage de Joao Felix sur une passe décisive de Griezmann (88e). Mais à la 99e minute, à la toute dernière seconde du duel, Ruben Sobrino a libéré le peuple jaune et bleu, faisant gronder l'Estadio Nuevo Mirandilla. Au classement, les Andalous restent dans la zone rouge, à la 18ème position et reviennent provisoirement sur Getafe, premier non relégable, en ayant le même nombre de points. Malgré le revers, les Colchoneros s'assoient toujours sur la dernière marche du podium derrière le Real Madrid et le FC Barcelone, mais la Real Sociedad pourrait reprendre la 3ème place dimanche. Le weekend prochain, Cadix ira à Getafe, tandis que l'Atlético accueillera l'Espanyol Barcelone au Civitas Metropolitano dans le cadre de la 13ème journée de Liga.