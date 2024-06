Vidéo, EdF : quand Kylian Mbappé balance son masque

Face aux Pays-Bas, Kylian Mbappé est resté sur le banc pendant toute la rencontre. Avec le nez cassé, le staff de l’équipe de France l’a préservé, mais jusqu’à quand ? Le joueur pourrait jouer dès le prochain match contre la Pologne afin d’assurer la première place du groupe D aux Bleus. De retour à l’entraînement collectif avec le reste du groupe depuis quelques jours, le capitaine de l’équipe de France teste son masque. Aujourd’hui, il en portait un nouveau, même s’il l’a rapidement fait tomber…

Le nouveau joueur du Real Madrid s’est amusé à le retirer et à le jeter au sol pour célébrer un but à l’entraînement. Kylian Mbappé a peut-être trouvé ici sa nouvelle célébration pour son premier but à l’Euro.