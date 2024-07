Nice annonce l’arrivée de Tanguy Ndombélé !

C’est un joueur qui garde toujours une belle cote. Révélé du côté d’Amiens il y a plusieurs saisons, Tanguy Ndombélé avait marqué de son talent la Ligue 1 du côté de l’Olympique Lyonnais. Au point de découvrir les joies de l’équipe de France sous Didier Deschamps (7 sélections) et de taper dans l’oeil de Tottenham qui déboursait pas moins de 60 millions d’euros (hors bonus) pour s’attacher les services du milieu relayeur français.

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que son recrutement n’a pas porté ses fruits du côté des Spurs loin de là. Blessé, pointé du doigt pour son irrégularité et son implication, Tanguy Ndombélé n’avait pas réussi à s’imposer malgré des fulgurances et un talent indéniable. Alors la direction londonienne décidait de l’envoyer en prêt, d’abord à l’OL pour le relancer, puis à Naples et à Galatasaray cette saison avec à chaque fois l’espoir de le voir briller de nouveau. En vain.

Un contrat de deux ans

Sa dernière aventure en Turquie n’a pas vraiment convaincu non plus. Le milieu de 27 ans a disputé 26 rencontres (6 petites titularisations et 664 minutes sur toute la saison au total, 1 passe décisive). De retour cet été à Tottenham, il avait décidé de rompre à l’amiable son contrat pour chercher une nouvelle aventure. Et rapidement, son profil avait tapé dans l’oeil de l’OGC Nice comme nous vous le révélions. Le club de Franck Haise estimait que le joueur avait les qualités pour retrouver son football en Ligue 1. Et un Tanguy Ndombélé en forme est probablement ce qui se fait de mieux dans le championnat de France.

Après quelques jours de négociations, les différentes parties ont trouvé un accord et ce jeudi le transfert a été officialisé. «L’OGC Nice est heureux d’annoncer la signature de Tanguy Ndombele. Libéré du contrat qui le liait à Tottenham, le milieu de terrain de 27 ans s’engage jusqu’en 2026, après une dernière saison passée à Galatasaray sous la forme d’un prêt», peut-on lire dans le communiqué du club qui a donc proposé un contrat de 2 ans au joueur. À 27 ans, Ndombélé peut prouver qu’il est loin d’être fini et qu’il a encore de quoi régaler les supporters niçois.