LdC : Julian Nagelsmann évoque le choc face au PSG

Le 8 mars prochain, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont rendez-vous à l’Allianz Arena pour le 1/8e de finale retour de l’UEFA Champions League. Vainqueurs 1 à 0 à l’aller, les Allemands comptent bien l’emporter et se qualifier pour le tour suivant. Une rencontre qui est déjà dans toutes les têtes, notamment celle de Julian Nagelsmann. En conférence de presse, le coach du Bayern a évoqué ce choc à venir. Une affiche qui sera capitale pour la saison des Munichois.

«Bien sûr, c’est un match important, nous sommes en bonne position et nous voulons nous qualifier. Maintenant, Stuttgart est important, car nous n’avons pas 10 points d’avance (en championnat). Le prochain match est toujours le plus important.» Face au PSG, il pourra compter a priori sur Sadio Mané, forfait à l’aller. «Il fait bonne impression. On va essayer de lui donner plus de temps de jeu. C’était une blessure grave et il n’a pas joué depuis longtemps. On n’a pas discuté en détail du plan contre le PSG. Mais Sadio fait partie du groupe. » On pourrait donc le voir à l’œuvre face aux Franciliens, qui eux feront a priori sans Neymar ou encore Kimpembe.

