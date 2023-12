OGC Nice : Andy Delort monte au créneau dans l’affaire Galtier

Hier, L’Equipe sortait une flopée de témoignages récoltés des anciens joueurs de Christophe Galtier à Nice lors de leurs différents entretiens avec la police. Des paroles qui accablent l’ancien coach des Aiglons, épinglé par la justice pour des faits de discrimination envers plusieurs joueurs musulmans lors de son passage en Côte d’Azur. Jugé le 15 décembre prochain pour harcèlement moral et discrimination, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice encourt une peine maximale d’emprisonnement de trois ans. Forcément, à dix jours de son jugement, cet article entache sérieusement la réputation de l’actuel coach d’Al-Duhail. Heureusement pour le tacticien de 57 ans, il peut compter sur la défense d’Andy Delort qui est monté au créneau ce mardi sur les antennes de RMC. Alors que ses intérêts sont gérés par…John Valovic-Galtier, le fils adoptif de l’ancien coach de l’ASSE, le buteur de 32 ans est revenu sur les témoignages de ses anciens coéquipiers : «quand il y avait la guerre entre Fournier et Galtier, c’est parti de là cette affaire. Du jour au lendemain, il n’y avait pas eu trop de… Moi sincèrement je n’ai jamais entendu Christophe Galtier (tenir des propos racistes ou discriminants, NDLR), et pourtant j’ai fait la saison complète, et j’ai vu tous les propos qui sont sortis.»

L’attaquant algérien s’est ensuite livré à plusieurs témoignages qui ne sont que sa version des faits alors qu’il n’a pas été entendu par la police dans cette affaire : «j’ai juste une anecdote que j’ai vécue et qui a été mise différemment (dans la presse). C’était un jour où on jouait à l’extérieur à Clermont ou à Lorient, je ne sais plus où. C’était un match vers 15h. Le coach Galtier avait demandé à ceux qui faisaient le ramadan de se lever à 5h ou à 5h30 pour aller avec la diététicienne qui avait préparé un repas pour manger puisque l’on jouait à 13h ou à 15h. Il me semble que c’était à 13h. Hichem Boudaoui, et c’est mon ami, est le seul qui ne s’était pas levé. Il était arrivé directement au snacking à 10h30. La diététicienne a dit qu’il ne s’était pas levé donc le coach avait pris la décision de ne pas le faire démarrer. Ce qui peut être compréhensible à ce moment-là. Et dans les articles on a vu que Galtier avait refusé de faire jouer Boudaoui parce qu’il faisait le ramadan. Cela ne s’était pas passé comme ça. Il y a plein de choses…» Reste à savoir si cette prise de parole permettra de redorer le blason de Christophe Galtier dont l’image est désormais sérieusement écornée même avant son jugement…