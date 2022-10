Málaga CF : mandat d'arrêt international pour le cheikh Abdullah Al-Thani

Le plus grand actionnaire du club de Malaga est dans une posture plus que délicate. Le cheikh Abdullah Al Thani ainsi que ses trois enfants, Rakan, Nayet et Nasser ne se sont pas présentés avec leur avocat devant le tribunal d'instruction pour des faits de blanchiment d'argent, d'administration déloyale et de détournement. Les raisons de leur absence sont encore inconnues.

La suite après cette publicité

Le tribunal a donc prononcé un mandat d'arrêt international. À la sortie de l'audience, Francisco Valverde, avocat de l'APA (Association des Petits Actionnaires) a déclaré que cette dernière audience avait eu lieu « pour déterminer les mesures à prendre face à l'absence de M. Al-Thani, comme on le supposait (...) le problème est que sa représentation juridique n'a pas non plus comparu » rapporte El Mundo.