C4 : le Slovan Bratislava qualifié, La Gantoise, Cluj et Bâle filent en barrages

Après les succès de Basaksehir et de la Fiorentina, la sixième et dernière journée de la phase de poules de Ligue Europa Conférence se poursuivait, ce jeudi, avec huit rencontres programmées à 18h45. Dans le groupe F, La Gantoise a décroché sa qualification pour les barrages en s'imposant sur la pelouse de Molde (2-0). Dans l'autre affiche de cette poule, Djurgården, d'ores et déjà qualifié, a pris le meilleur face aux Shamrock Rovers (1-0). Dans le groupe H, Slovan Bratislava s'est offert la première place en s'imposant d'une courte tête contre Žalgiris Vilnius (2-1). Un succès qui envoie les Suisses de Bâle en barrages malgré leur victoire face à Pyunik (2-1).

Au coude-à-coude avant cette ultime journée, le Slavia Prague et le CFR 1907 Clu jouaient leur avenir européen dans le groupe G. Opposés à Sivasspor, leader de la poule, les Tchèques du Slavia n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1-1). Résultat, c'est le CFR 1907 Cluj, tombeur de Ballkani (1-0), qui décroche sa place pour les barrages. Enfin, dans le groupe E, l'Apollon Limassol, déjà éliminé, a terminé par une victoire contre Vaduz (1-0). Dans l'autre match de cette poule, l'AZ, tombeur du Dnipro-1 dans les derniers instants (2-1), conserve sa première place.

Tous les résultats de 18h45

Groupe E

Apollon Limassol 1-0 Vaduz : Roberge (32e)

AZ 2-1 Dnipro-1 : Odgaard (8e) et Pavlidis (87e) / Dovbyk (40e)

Groupe F

Djurgården 1-0 Shamrock Rovers : Eriksson (19e)

La Gantoise 4-0 Molde : Hjulsager (52e), Godeau (62e), Kums (80e) et Cuypers (89e)

Groupe G

Slavia Prague 1-1 Sivasspor : Goutas (65e, csc) / Gradel (38e)

CFR 1907 Cluj 1-0 Ballkani : Boateng (17e)

Groupe H