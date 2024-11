Le Real Madrid envoie un message fort à Kylian Mbappé

Après la défaite mercredi soir face à Liverpool, tous les regards sont braqués sur la Casa Blanca. Hier soir, Josep Pedrerol, présentateur de l’émission El Chiringuito et proche de Florentino Pérez, a partagé ses dernières informations sur la crise qui secoue le Real Madrid. D’après ce qu’il sait, les Merengues sont préoccupés par le calendrier, très chargé, et par Jude Bellingham.

La suite après cette publicité

Pedrerol a également partagé le message que lui a fait passer la direction madrilène concernant Carlo Ancelotti et Kylian Mbappé, qui sont pointés du doigt depuis un certain temps. «Il y a une confiance absolue en Ancelotti et Mbappé», a-t-il fait savoir. Malgré les nombreuses critiques et moqueries, KM9 conserve donc la confiance de son club et de son président.