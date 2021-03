Andriy Shevchenko donne des conseils à Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Désormais sélectionneur de son Ukraine, Andriy Shevchenko va retrouver les Bleus ce mercredi en match de qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Son équipe devra être solide pour ne pas prendre l’eau face aux stars françaises comme Mbappé, Griezmann ou encore Démbélé qui fait son grand retour en Équipe de France.

En conférence de presse d’avant, match, l’ancien Ballon d’or a réagi au retour de Dembélé en sélection. Il a notamment évoqué les problèmes de finition du Français. « Je suis dans une position où je préférerais qu'il ne marque pas ! C'est un jeune joueur très talentueux qui a besoin d'être un peu plus patient au moment de conclure. Il doit saisir les opportunités qui sont les siennes et travailler un peu plus dur. »