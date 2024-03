La déclaration d’amour de Thierry Henry à Jude Bellingham

Après avoir fait le bonheur du Borussia Dortmund, Jude Bellingham (20 ans) réussit sa première saison sous le maillot du Real Madrid. En 28 apparitions toutes compétitions confondues, il a marqué 20 buts et délivré 7 passes décisives. Des statistiques monstrueuses de la part du polyvalent milieu de terrain. Tout le monde s’incline d’ailleurs devant son talent, à l’image de Thierry Henry. Au micro de Sky, l’ancien buteur du Barça a encensé le Madrilène. Ses propos sont relayés par AS.

La suite après cette publicité

«Regardez ce type en ce moment. Il faut s’incliner. Je ne suis pas un fan de Madrid, vous savez. La première fois que j’ai vu Bellingham jouer, c’était lors d’un match amical entre l’Angleterre et Saint-Marin. Il voulait chaque balle, chaque fois que je le voyais, il n’était pas du tout nerveux, rien. Et il faut aussi féliciter Ancelotti pour le stratagème qu’il utilise. (…) J’ai eu l’opportunité de jouer dans beaucoup de championnats et les footballeurs ont la vie facile en Angleterre. La pression et les attentes qu’il faut endurer au Real Madrid ou au Barça sont spéciales. Tu prends le numéro 5 de Zinedine Zidane et tu célèbres comme ça ? (il imite la célébration du but de Bellingham, ndlr) Oh, bravo mon ami.» Bellingham appréciera.