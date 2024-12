La DNCG rend son verdict pour le PSG et 5 autres clubs de Ligue 1

Au tour du PSG mais aussi de Monaco, Nantes, Auxerre, Lens et Strasbourg de passer devant la DNCG. À l’inverse de l’OL, pour le moment rétrogradé à la fin de la saison, les auditions se sont déroulées sans encombre puisque l’instance a validé les comptes de ces six clubs de Ligue 1.

Si tout va bien sur le plan sportif, on les reverra en première division la saison prochaine. En Ligue 2, les comptes du Paris FC et de Grenoble ont également donné satisfaction, tout comme ceux du Mans, de Sochaux et de Valenciennes en National. Châteauroux voit en revanche sa masse salariale être encadrée et est surtout rétrogradé de manière conservatoire à l’échelon inférieur.

Le relevé de décisions de la DNCG du mardi 3 décembre

Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2024-2025, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. :

LIGUE 1 MCDONALD’S

A.J. AUXERRE, A.S. MONACO, F.C. NANTES, PARIS SAINT-GERMAIN, R.C. LENS, R.C. STRASBOURG ALSACE

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

LIGUE 2 BKT

GRENOBLE FOOT 38, PARIS F.C.

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

NATIONAL 1

LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX

Encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter

Rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours

F.C. SOCHAUX MONTBELIARD, LE MANS F.C., VALENCIENNES F.C.

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG