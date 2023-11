Bruno Guimarães se confie sur son addiction au… chocolat

Véritable fer de lance des Magpies, Bruno Guimarães devrait évidemment tenir sa place ce mardi soir face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Surtout après sa performance de haut vol contre Chelsea samedi dernier (4-1). À l’aller, à St James’Park, le Brésilien avait d’ailleurs été très bon, à l’instar de son équipe. Il devrait l’être encore face au PSG, s’il n’a pas mangé trop de friandises en amont.

Sur un extrait de la série We Are Newcastle United, sur Prime Video, Bruno Guimarães promet être au régime jusqu’au mariage avec sa femme. La raison ? Le milieu de terrain adore le chocolat. «J’ai un problème avec les sucreries, comme le chocolat», dit-il. «C’est ma faiblesse». «Les Kinder», précise sa compagne, et les «oeufs». S’il ajoute ne pas boire, le Brésilien avoue être addict au chocolat. Mieux vaut ça que les paris sportifs…

